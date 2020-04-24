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24.04.2020 19:23
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Количество жертв COVID-19 в Британии подошло к 20 тысячам

Количество жертв нового коронавируса в больницах Великобритании за сутки выросло на 684 человека, количество заболевших — на 5386, свидетельствуют данные минздрава страны.

Общее количество смертей составило 19 506, заражений COVID-19 — 143 464. Днем ранее указанные показатели составляли 18 738 и 138 078 соответственно, тогда умерли 638 человек, заболели 4583. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.

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Комментарии (1)

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