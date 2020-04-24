Количество жертв COVID-19 в Британии подошло к 20 тысячам
Количество жертв нового коронавируса в больницах Великобритании за сутки выросло на 684 человека, количество заболевших — на 5386, свидетельствуют данные минздрава страны.
As of 9am 24 April, 612,031 tests have concluded, with 28,532 tests on 23 April.— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 24, 2020
444,222 people have been tested of which 143,464 tested positive.
As of 5pm on 23 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 19,506 have sadly died. pic.twitter.com/ixQBaugnGh
Общее количество смертей составило 19 506, заражений COVID-19 — 143 464. Днем ранее указанные показатели составляли 18 738 и 138 078 соответственно, тогда умерли 638 человек, заболели 4583. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.