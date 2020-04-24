«Для работы, а не на иностранные лимузины».Путин выделил 5 млрд рублей на машины скорой помощи
Президент России провел совещание по поводу ситуации в российском автопроме во время коронавируса, пообещав, что государство поддержит производителей.
«Считаю необходимым направить еще 5 миллиардов рублей <...> на покупку машин скорой помощи. Тем самым повысить доступность и оперативность медицинской помощи», — заявил 24 апреля Владимир Путин в ходе совещания, которое транслировал телеканал «Россия 24».
По его словам, такой крупный заказ поможет российской медицине, а также поддержит автопром в сложные времена. Путин призвал выполнить этот заказ «качественно».
Глава государства призвал увеличить спрос на российские автомобили со стороны государства и компаний с госучастием. «Чтобы приобретали технику, необходимую для работы, но ни в коем случае не иностранные лимузины», — резюмировал президент.