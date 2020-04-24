Взлет перед провалом. Петербургское метро по итогам 2019 года нарастило пассажиропоток почти на 20 млн человек

Как сообщает пресс-служба предприятия 24 апреля, в 2019-м метрополитен получил и принял в эксплуатацию 12 современных составов (6 восьмивагонных и 6 шестивагонных), они отправились на первую и третью линии. Программа капвложений за счет собственных средств составила 6,8 млрд рублей, больше половины пошло как раз на закупку подвижного состава.

«Петербургский метрополитен» подвел итоги финансово-хозяйственной деятельности за прошлый год. Удалось перевезти 762 млн человек — на 19,5 млн больше, чем годом ранее.

По итогам 2018 года петербургская подземка перевезла 743,2 млн пассажиров, показав рост впервые за много лет. Увеличение связывали с проведением чемпионата мира по футболу; до этого пассажиропоток постоянно снижался — с 783,9 млн в 2012 году до 726,5 млн в 2017-м.

При этом в 2020 году тенденцию роста продолжить не удастся. С началом противоэпидемических ограничений подземка закрыла около 20 вестибюлей, а заканчивать работу стала в 22.00. Кроме того, были увеличены интервалы движения поездов. В марте пассажиропоток падал на млн человек, временами сокращаясь на 90%.

О том, как ограничения сказываются на перевозчиках, — читайте в материале «Фонтанки».