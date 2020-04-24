Взлет перед провалом. Петербургское метро по итогам 2019 года нарастило пассажиропоток почти на 20 млн человек
«Петербургский метрополитен» подвел итоги финансово-хозяйственной деятельности за прошлый год. Удалось перевезти 762 млн человек — на 19,5 млн больше, чем годом ранее.
Как сообщает пресс-служба предприятия 24 апреля, в 2019-м метрополитен получил и принял в эксплуатацию 12 современных составов (6 восьмивагонных и 6 шестивагонных), они отправились на первую и третью линии. Программа капвложений за счет собственных средств составила 6,8 млрд рублей, больше половины пошло как раз на закупку подвижного состава.
По итогам 2018 года петербургская подземка перевезла 743,2 млн пассажиров, показав рост впервые за много лет. Увеличение связывали с проведением чемпионата мира по футболу; до этого пассажиропоток постоянно снижался — с 783,9 млн в 2012 году до 726,5 млн в 2017-м.
При этом в 2020 году тенденцию роста продолжить не удастся. С началом противоэпидемических ограничений подземка закрыла около 20 вестибюлей, а заканчивать работу стала в 22.00. Кроме того, были увеличены интервалы движения поездов. В марте пассажиропоток падал на млн человек, временами сокращаясь на 90%.
О том, как ограничения сказываются на перевозчиках, — читайте в материале «Фонтанки».