В Минздраве пообещали, что вакцина от коронавируса будет готова до конца года

«Уверен, что да (до конца года вакцина будет готова). Очень активно ведутся разработки и за рубежом, и в РФ в нескольких институтах. Думаю, к осени будет не один прототип вакцины. Думаю, к этому времени пройдут основные лабораторные испытания, возможно, даже исследования на добровольцах, сможем вакцины использовать», - цитирует Чуланова «Интерфакс» .

Вакцину от коронавируса должны создать до конца года, но пригодится ли она на регулярной основе - пока сказать трудно. Об этом 24 апреля заявил замдиректора НМИЦ фтизиопульманологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.

Он также отметил, что пока трудно сказать, насколько войдёт коронавирус в сезонные инфекции и нужно ли будет от него регулярно вакцинироваться.



Ученый также рассказал, что донорами плазмы могут быть не все. У них не должно быть хронических заболеваний, других вирусных инфекций, ВИЧ, гепатита. Не подойдет плазма детей или пожилых людей. Материал должны будут проверить на наличие антител. Не у всех переболевших может сформироваться достаточный уровень.



Чуланов отметил, что точный прогноз распространения COVID-19 в России пока сделать нельзя. Также никто не знает, закончится ли эпидемия в конце апреля, снимут ли ограничения сразу после майских праздников.



Девять российских разработок вакцин против COVID-19 включены ВОЗ в перечень перспективных. Среди них и петербургская разработка. В мире сейчас насчитывается уже 83 кандидатных вакцины, из которых уже 6 проходят клинические испытания.

