ВОЗ считает перспективными девять антикоронавирусных вакцин из России. Среди них и петербургская разработка

Всемирная организация здравоохранения включила несколько российских разработок вакцин против COVID-19 в список перспективных.



«Девять российских разработок вакцин против COVID-19 включены ВОЗ в перечень перспективных. В их числе шесть препаратов, созданных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», — сообщает 24 апреля оперативный штаб в своем telegram-канале.



В число перспективных разработок вошла вакцина, подготовленная Санкт-Петербургским научно- исследовательским институтом вакцин и сывороток. Также свои варианты представила компания «Биокад».

