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В СПб снова больше 200 заболевших и трех погибших

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24.04.2020 10:40
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ВОЗ считает перспективными девять антикоронавирусных вакцин из России. Среди них и петербургская разработка

Всемирная организация здравоохранения включила несколько российских разработок вакцин против COVID-19 в список перспективных.

«Девять российских разработок вакцин против COVID-19 включены ВОЗ в перечень перспективных. В их числе шесть препаратов, созданных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», — сообщает 24 апреля оперативный штаб в своем telegram-канале.

В число перспективных разработок вошла вакцина, подготовленная Санкт-Петербургским научно- исследовательским институтом вакцин и сывороток. Также свои варианты представила компания «Биокад».

В мире сейчас насчитывается уже 83 кандидатных вакцины, из которых уже 6 проходят клинические испытания.

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Комментарии (6)

sektor7
Петербургские ученые всегда на высоте.
261049281
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Объясните мне, почему во всех новостях только вакцина представляется спасением? По всему миру выделяются деньги на разработку вакцины, ее ждут как чуда. Вакцина = прививка, не так ли? Уже было в новостях, что сейчас гуляет как минимум 3 штамма коронавируса. И как и любой другой вирус, пройдя через миллионы людей, мутирует. Будет ли тогда эффективна вакцина? А почему не работают над изобретением препарата для лечения, ведь есть антибиотики от вирусов гриппа, всевозможных инфекций менингококков, пневномокков?
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