Петербуржцев будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции. Правительство РФ утвердило передачу МВД такого права

Кабинет министров одобрил соглашение властей Санкт-Петербурга и МВД о том, что ведомству будет передано право штрафовать граждан, которые нарушают режим самоизоляции.



«Утвердить соглашение между Министерством внутренних дел Российский Федерации и правительством Санкт-Петербурга о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации осуществления части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность», — сообщается 24 апреля в документе.

