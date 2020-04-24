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24.04.2020 12:03
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Петербуржцев будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции. Правительство РФ утвердило передачу МВД такого права

Кабинет министров одобрил соглашение властей Санкт-Петербурга и МВД о том, что ведомству будет передано право штрафовать граждан, которые нарушают режим самоизоляции.

«Утвердить соглашение между Министерством внутренних дел Российский Федерации и правительством Санкт-Петербурга о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации осуществления части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность», — сообщается 24 апреля в документе.

ЗакС Петербурга одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции в начале апреля. 20 апреля Смольный и МВД подписали соглашение о привлечении к ответственности нарушителей режима повышенной готовности.

Ограничения предусматривают штраф в 4 тысячи рублей, а за повторное нарушение физлицу придется отдать уже на тысячу больше. Для должностных лиц штраф составит 40 до 50 тысяч, а для юрлиц — от 300 тысяч до полумиллиона рублей.

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Комментарии (19)

Merinainen
А если у меня дедушка в и я к нему приезжаю почти каждый день ухаживать? Взять к себе не могу, дети и муж на удаленке. Где я его положу? Две комнаты. Нищеброды, ага. Соцслужбы согласны сходить в магазин и убрать квартиру.
Как к деда навещать? Пусть помирает в одиночестве во славу Беглова, который задний свою прикрывает?
Буду ездить, пусть штрафы выписывают. Потом иск на Беглова подам.
ussr_5e4d4b41561db
в СПб - это добровольный рекомендуемый порядок... хватит людям мозг парить
1951Дмитрий
Правительство, правители - как я вас ненавижу....
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