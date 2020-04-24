Петербуржцев будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции. Правительство РФ утвердило передачу МВД такого права
Кабинет министров одобрил соглашение властей Санкт-Петербурга и МВД о том, что ведомству будет передано право штрафовать граждан, которые нарушают режим самоизоляции.
«Утвердить соглашение между Министерством внутренних дел Российский Федерации и правительством Санкт-Петербурга о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации осуществления части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность», — сообщается 24 апреля в документе.
ЗакС Петербурга одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции в начале апреля. 20 апреля Смольный и МВД подписали соглашение о привлечении к ответственности нарушителей режима повышенной готовности.
Ограничения предусматривают штраф в 4 тысячи рублей, а за повторное нарушение физлицу придется отдать уже на тысячу больше. Для должностных лиц штраф составит 40 до 50 тысяч, а для юрлиц — от 300 тысяч до полумиллиона рублей.