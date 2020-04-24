Квадратный метр в новостройках Петербурга подорожал в апреле на 1,5% и стоит в среднем 116,2 тыс. рублей

В апреле средняя стоимость квадратного метра в Петербурге не только не снижалась, а даже выросла на 1,5% и составила 116,2 тыс. рублей, сообщили «Фонтанке» 24 апреля в Консалтинговом центре «Петербургская недвижимость» 24 апреля. В пригородной зоне средняя цена выросла на 0,6% по сравнению с мартом 2020 года, и достигла 83 тыс. рублей за кв. м.

«Даже в условиях пандемии крупнейшие застройщики Петербурга продолжали работу в дистанционном режиме, — рассказывает Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». — Мы проанализировали цены заключенных девелоперами сделок в этом непростом месяце. Наибольшим спросом пользовалось самое недорогое жилье от надежных застройщиков — квартиры-студии и однокомнатные. Подобная недвижимость постепенно вымывается с рынка, что способствует увеличению средней цены предложения».

