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24.04.2020 10:23
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Квадратный метр в новостройках Петербурга подорожал в апреле на 1,5% и стоит в среднем 116,2 тыс. рублей

В апреле средняя стоимость квадратного метра в Петербурге не только не снижалась, а даже выросла на 1,5% и составила 116,2 тыс. рублей, сообщили «Фонтанке» 24 апреля в Консалтинговом центре «Петербургская недвижимость» 24 апреля. В пригородной зоне средняя цена выросла на 0,6% по сравнению с мартом 2020 года, и достигла 83 тыс. рублей за кв. м.

«Даже в условиях пандемии крупнейшие застройщики Петербурга продолжали работу в дистанционном режиме, — рассказывает Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». — Мы проанализировали цены заключенных девелоперами сделок в этом непростом месяце. Наибольшим спросом пользовалось самое недорогое жилье от надежных застройщиков — квартиры-студии и однокомнатные. Подобная недвижимость постепенно вымывается с рынка, что способствует увеличению средней цены предложения».

По словам эксперта, появление ипотеки со ставкой 6,5% уже заметно стимулировало спрос. В конце апреля количество обращений в отделы продаж застройщиков вернулось на мартовский уровень.

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Комментарии (3)

260740951
"...сообщили «Фонтанке» 24 апреля в Консалтинговом центре «Петербургская недвижимость»..." Удивительно, но экспертом для Фонтанки по прежнему являются пчёлы.
footballer
Вот как так, рынок и до этого в целом на затишье был, а сейчас вообще наглухо должен был встать. Но цены растут.
Pilat
А как только масса понаехавших начнет брать ипотеку под 6%, то цена подскочит до 200 тыс за м.кв.
Вперед россияне, кормите строительных магнатов.
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