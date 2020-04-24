Трамп: Солнечный свет убивает коронавирус за минуту

Президент США выдвинул теорию о том, что максимально быстро спасет человечество от COVID-19. Правда, как сообщает 24 апреля «Коммерсант», не уточнил на чем основана его теория.
«При условии, что мы подвергаем тело мощному воздействию ультрафиолета или просто очень мощного света. Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожает его за минуту»,— заявил президент США Дональд Трамп на брифинге с журналистами.
Откуда он взят свою теорию президент соединенных штатов не уточнил.
США пока лидируют среди стран по количеству заразившихся коронавирусом. Подтверждены более 869 тыс. случаев заражения, умерли более 42 тыс. Всего в мире заразились более 2,5 млн человек.