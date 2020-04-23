Минспорт назвал, какие спортивные организации войдут в перечень системообразующих предприятий российской экономики
Стали известны критерии включения спортивных организаций в перечень системообразующих предприятий российской экономики. Как сообщили в пресс-службе министерства спорта России в четверг, 23 апреля, для этого физкультурно-оздоровительные организации должны иметь годовую выручку свыше 500 миллионов рублей и количество персонала свыше 100 человек.
«Для производителей спортивной продукции годовая выручка должна составить свыше 2 миллиардов рублей, а количество персонала — свыше 250 человек. Критерии были внесены Минэкономразвития России, о них были проинформированы более 20 тысяч предприятий и организаций отрасли», - уточнили в пресс-службе.
Кроме того, Минспорт проводит анализ выполнения спортивными организациями планов финансово-хозяйственной деятельности и возможных финансовых компенсаций в связи с закрытием спортивных объектов и сооружений.
«Аналогичная работа проводится с общероссийскими спортивными федерациями в части анализа финансово-хозяйственной деятельности, а также в части формирования планов подготовки сборных команд России к соревнованиям и Играм XXXII Олимпиады в Токио», - отмечается в релизе.