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23.04.2020 23:51
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Минспорт назвал, какие спортивные организации войдут в перечень системообразующих предприятий российской экономики

Стали известны критерии включения спортивных организаций в перечень системообразующих предприятий российской экономики. Как сообщили в пресс-службе министерства спорта России в четверг, 23 апреля, для этого физкультурно-оздоровительные организации должны иметь годовую выручку свыше 500 миллионов рублей и количество персонала свыше 100 человек.

«Для производителей спортивной продукции годовая выручка должна составить свыше 2 миллиардов рублей, а количество персонала — свыше 250 человек. Критерии были внесены Минэкономразвития России, о них были проинформированы более 20 тысяч предприятий и организаций отрасли», - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, Минспорт проводит анализ выполнения спортивными организациями планов финансово-хозяйственной деятельности и возможных финансовых компенсаций в связи с закрытием спортивных объектов и сооружений.

«Аналогичная работа проводится с общероссийскими спортивными федерациями в части анализа финансово-хозяйственной деятельности, а также в части формирования планов подготовки сборных команд России к соревнованиям и Играм XXXII Олимпиады в Токио», - отмечается в релизе.

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