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23.04.2020 21:22
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Скандал в аэропорту стоил должности замглавы Минпромторга

Премьер-министр Михаил Мишустин уволил с должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. Об этом 23 апреля сообщается в телеграм-канале «Единой России».

Напомним, поводом для увольнения послужил инцидент в аэропорту Ижевска. 5 апреля Овсянников отказался проходить через рамки металлодетектора и показать посадочный талон. Источники СМИ сообщали, что на требования сотрудников аэропорта замминистра якобы ответил «нецензурной бранью». В отношении чиновника был составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство». Сам Овсянников уверял, что выполнил все требования сотрудников аэропорта.

Замминистра исключили из «Единой России», также партия направила обращение в правительство с требованием уволить Овсянникова. Глава Минпромторга Денис Мантуров еще 10 апреля отстранил своего заместителя от работы.

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Комментарии (2)

Zloi_prohozhiy
без огласки-то на тормозах бы спустили?
155296642
Хочется вспомнить подвиг Ирины Санниковой из Ставрополя.
Про неё все забыли, даже прокурор.
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