Скандал в аэропорту стоил должности замглавы Минпромторга

Премьер-министр Михаил Мишустин уволил с должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. Об этом 23 апреля сообщается в телеграм-канале «Единой России».
Напомним, поводом для увольнения послужил инцидент в аэропорту Ижевска. 5 апреля Овсянников отказался проходить через рамки металлодетектора и показать посадочный талон. Источники СМИ сообщали, что на требования сотрудников аэропорта замминистра якобы ответил «нецензурной бранью». В отношении чиновника был составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство». Сам Овсянников уверял, что выполнил все требования сотрудников аэропорта.
Замминистра исключили из «Единой России», также партия направила обращение в правительство с требованием уволить Овсянникова. Глава Минпромторга Денис Мантуров еще 10 апреля отстранил своего заместителя от работы.