В Москве закончились пипетки. И это проблема

По его словам, для тестов на COVID-19 необходимы пластиковые пипетки, ими пробы «раскапывают» по анализаторам. «Они специфичные, маленькие, казалось бы, совершенно никчемные, но их достать не так просто», - высказался мэр и добавил, что находить их получается с трудом, в том числе из-за рубежа «вытаскиваются» расходные материалы. Именно из-за пипеток в конце прошлой недели сократилось число тестов на COVID-19.

Из-за нехватки пипеток в Москве замедлился процесс проверки на коронавирус. Об этом в эфире «России 24» рассказал мэр Сергей Собянин.

Он также сообщил, что «драматической ситуации роста» нет, но и позитивной динамики не наблюдается. Москва на плато не вышла, да и полпути к окончанию эпидемии, по мнению мэра, не прошла.

В столице к 23 апреля почти 34 тысячи случаев заражения.