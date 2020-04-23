Ситуация в Персидском заливе накаляется. Иран в ответ Трампу пообещал уничтожить американские корабли
Глава корпуса стражей Исламской революции пообещал отреагировать на действия Америки у берегов республики.
«Я приказал нашим военно-морским силам уничтожить в Персидском заливе все американские <...> корабли, которые угрожают безопасности иранских военных или невоенных кораблей», — цитирует 23 апреля заявление Хоссейна Салами Reuters.
По его словам, безопасность в Персидском заливе остается приоритетом для исламской республики.
Накануне президент США Дональд Трамп дал поручение уничтожать иранские корабли, если они будут мешать американцам в Персидском заливе. До этого иранцы уже обещали Америке «решительный ответ».