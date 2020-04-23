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23.04.2020 17:30
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Ситуация в Персидском заливе накаляется. Иран в ответ Трампу пообещал уничтожить американские корабли

Глава корпуса стражей Исламской революции пообещал отреагировать на действия Америки у берегов республики.

«Я приказал нашим военно-морским силам уничтожить в Персидском заливе все американские <...> корабли, которые угрожают безопасности иранских военных или невоенных кораблей», — цитирует 23 апреля заявление Хоссейна Салами Reuters.

По его словам, безопасность в Персидском заливе остается приоритетом для исламской республики.

Накануне президент США Дональд Трамп дал поручение уничтожать иранские корабли, если они будут мешать американцам в Персидском заливе. До этого иранцы уже обещали Америке «решительный ответ».

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Комментарии (5)

Pilat
Эх..Псаки на вас нет.
260741301
А когда он произнёс "решительный ответ" он ножкой топнул?
260566471
Прям как в старом фантастическом фильме советском ...скоро будет " 3 кхумен"...
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