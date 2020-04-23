Смольный разрешил ставить ларьки без оформления ордера ГАТИ

Оформление ордера Государственной административно-технической инспекции для установки и размещения нестационарных торговых объектов не требуется, сообщают 23 апреля в ГАТИ.
«Вступают в силу изменения в правила благоустройства территории Санкт-Петербурга, подготовленные Государственной административно-технической инспекцией. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации Петербурга, — говорится в сообщении ведомства, — согласно новой редакции правил, не требуется получение ордера ГАТИ для установки и размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной собственности или государственная собственность на которые не разграничена».
Эта мера упрощает жизнь предпринимателям. Также городские власти освободили от оплаты аренды за 2-й квартал субъекты малого и среднего предпринимательства сферы общепита. Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала, о чем петербургский бизнес просил власть и на какие уступки чиновники все же пошли.