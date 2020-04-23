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23.04.2020 15:28
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Смольный разрешил ставить ларьки без оформления ордера ГАТИ

Оформление ордера Государственной административно-технической инспекции для установки и размещения нестационарных торговых объектов не требуется, сообщают 23 апреля в ГАТИ.

«Вступают в силу изменения в правила благоустройства территории Санкт-Петербурга, подготовленные Государственной административно-технической инспекцией. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации Петербурга, — говорится в сообщении ведомства, — согласно новой редакции правил, не требуется получение ордера ГАТИ для установки и размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной собственности или государственная собственность на которые не разграничена».

Эта мера упрощает жизнь предпринимателям. Также городские власти освободили от оплаты аренды за 2-й квартал субъекты малого и среднего предпринимательства сферы общепита. Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала, о чем петербургский бизнес просил власть и на какие уступки чиновники все же пошли.

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Комментарии (5)

Random_spb
Открыли ящик Пандоры! Если при полтавщине и так откатились на 25 лет назад, то теперь, наверное, только ленивый не поставит под каждым кустом свой убогий ларек.
local_5e4d8cf621bfb
Вспоминается,с какой помпой не так давно велась борьба с ларьками."Мы их душили,душили..."
Теркин
Деградация им В.В.Путина.
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