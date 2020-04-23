Мишустин переназначил Барщевского полпредом правительства в Конституционном и Верховном судах
Премьер-министр России Михаил Мишустин переназначил известного юриста Михаила Барщевского полпредом правительства в Конституционном суде (КС) и Верховном суде. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 23 апреля.
«Назначить Барщевского Михаила Юрьевича полномочным представителем правительства в Конституционном суде и Верховном суде РФ, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.
Барщевский с 26 июля 2001 года по 6 августа 2014 года занимал пост полномочного представителя правительства в Конституционном, Верховном и Высшем арбитражном судах РФ. С 6 августа 2014 года он был полпредом правительства в Конституционном суде и Верховном суде.