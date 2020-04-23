До конца мая РАД продаст более 40 городских объектов. В списке здание бывшего Суворовского погранучилища
Российский аукционный дом до 1 июня проведет торги по 44 объектам недвижимости, находящейся в собственности Петербурга. Самый крупный — производственно-складской комплекс в Красном Селе. Об этом сообщает 23 апреля пресс-служба РАД.
Торги по 32 объектам уже назначены, еще 12 лотов будут выставлены на продажу в ближайшее время. Крупнейший из «майских» объектов — пять зданий общей площадью 7,6 тыс. кв. м и земельный участок в 15,1 тыс. кв. м на улице Свободы в Красном Селе, продается по начальной цене 60,7 млн рублей. Торги стартуют 29 апреля.
Рядом с железнодорожной станцией Новый Петергоф продается нежилое здание с участком. Постройка 1916 года и является исторической. Начальная стоимость 30,8 млн рублей. До 60-х годов прошлого века в здании размещалось Ленинградское суворовское пограничное военное училище, сейчас постройка в ветхом состоянии. С 42,7 млн рублей начнутся торги земли и расположенных на ней зданий в Петергофе на улице Беловой.
В списке лотов также помещения в центральных районах города и несколько зданий.
Отметим, торги по продаже городского имущества аукционный дом проводит по поручению комитета имущественных отношений.