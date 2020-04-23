До конца мая РАД продаст более 40 городских объектов. В списке здание бывшего Суворовского погранучилища

Российский аукционный дом до 1 июня проведет торги по 44 объектам недвижимости, находящейся в собственности Петербурга. Самый крупный — производственно-складской комплекс в Красном Селе. Об этом сообщает 23 апреля пресс-служба РАД.

Торги по 32 объектам уже назначены, еще 12 лотов будут выставлены на продажу в ближайшее время. Крупнейший из «майских» объектов — пять зданий общей площадью 7,6 тыс. кв. м и земельный участок в 15,1 тыс. кв. м на улице Свободы в Красном Селе, продается по начальной цене 60,7 млн рублей. Торги стартуют 29 апреля.