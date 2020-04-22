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22.04.2020 23:17
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Депутаты предлагают отменить блокировку Telegram, которая «наносит урон престижу государственной власти»

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предлагают отменить блокировку мессенджера Telegram. Как пишет 22 апреля «Коммерсантъ», парламентарии уже подготовили соответствующий законопроект.

Документ они направили премьер-министру Михаилу Мишустину и в Минкомсвязи — чиновники подтвердили получение законопроекта. Депутаты ссылаются на то, что Telegram по сути сейчас является «официальным сервисом для государственных органов по распространению информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».

«В большинстве случаев Telegram работает у российских пользователей без каких-либо помех, а в случае их наличия в стране сформировано широкое предложение бесплатных средств обхода блокировок. Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ»,— пишут авторы законопроекта.

Напомним, Telegram официально заблокирован в России с 16 апреля 2018 года. Попытки Роскомнадзора закрыть доступ к мессенджеру обычно заканчивались сбоями в работе сторонних сайтов.

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Комментарии (14)

lion405
Только вот я опасаюсь, что предложат "меры поддержки" Телеграмма... ) Блокировка то не проблема, но если о нем начнут заботиться... ( пиши - пропало...
Zloi_prohozhiy
Пусть, главное, Роскомназдор вернёт каждый рубль, что им был выделен на блокировку телеграма. Я с удовольствием на это шоу посмотрю)))
McGillavry
У нас имеются депутаты и чиновники и даже верховный лидер, которые все вместе и каждый по отдельности нанесли урон престижу государственной власти, не говоря уже об уроне самому государству. Более того, они не собираются останавливаться, для чего даже надругались над Конституцей ради обнуления. Блокировка чего-то там, это уже капля в море.
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