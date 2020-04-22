Депутаты предлагают отменить блокировку Telegram, которая «наносит урон престижу государственной власти»

Документ они направили премьер-министру Михаилу Мишустину и в Минкомсвязи — чиновники подтвердили получение законопроекта. Депутаты ссылаются на то, что Telegram по сути сейчас является «официальным сервисом для государственных органов по распространению информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предлагают отменить блокировку мессенджера Telegram. Как пишет 22 апреля «Коммерсантъ», парламентарии уже подготовили соответствующий законопроект.

«В большинстве случаев Telegram работает у российских пользователей без каких-либо помех, а в случае их наличия в стране сформировано широкое предложение бесплатных средств обхода блокировок. Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ»,— пишут авторы законопроекта.



Напомним, Telegram официально заблокирован в России с 16 апреля 2018 года. Попытки Роскомнадзора закрыть доступ к мессенджеру обычно заканчивались сбоями в работе сторонних сайтов.

