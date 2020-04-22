Путин уволил главу военного следствия СК России

Президент России Владимир Путин осободил от должности и уволил с военной службы руководителя Главного военного следственного управления, заместителя Александра Бастрыкина Александра Сорочкина. Соответствующий указ опубликован 22 апреля на портале правовой информации.
«Освободить генерал-полковника юстиции Сорочкина Александра Сергеевича от должности заместителя председателя СК РФ - руководителя Главного военного следственного управления и уволить его с военной службы», - гласит текст указа.
Отметим, ранее «Коммерсантъ» сообщал, что Сорочкин до последнего времени исполнял обязанности первого заместителя Александра Бастрыкина. По данным издания, теперь на это место может претендовать генерал-лейтенант юстиции Эдуард Кабурнеев — он якобы будет курировать работу ГСУ и главного управления по расследованию особо важных дел, а также ряд следственных подразделений в регионах.