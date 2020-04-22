На границе с Белоруссией задержали машину, на которой из России пытались вывезти несколько тысяч медицинских масок и защитных костюмов

Более 5 тысяч защитных комбинезонов и полумасок нашли сотрудники Псковской таможни в машине, прибывшей на границу с Белоруссией. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба СЗТУ.



Помимо масок и костюмов на машине пытались вывезли из России несколько комплектов для защиты дыхания.



В таможне отмечают, что в РФ действует запрет на вывоз отдельных видов продукции на время пандемии коронавируса, в первую очередь медицинских товаров, что регламентируется постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 223 «О введении временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из Российской Федерации».