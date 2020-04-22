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22.04.2020 16:05
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В Финляндии от коронавируса скончались 149 человек

За последние сутки в Финляндии умерли 8 человек с коронавирусной инфекцией, также было зарегистрировано 115 новых заболевших. Об этом 22 апреля сообщает Национальный институт здравоохранения и соцразвития THL.

Всего в стране на данный момент диагностировано 4129 заражений, количество летальных исходов выросло до 149.

В больницах находятся 199 пациентов с COVID-19, из них 63 борются за жизнь в палатах интенсивной терапии.

Сейчас доступны более подробные данные о 113 случаях смерти. Из них 57% — мужчины и 43% — женщины. Медианный возраст умершего составляет 84 года. Пять скончавшихся пациентов были в возрасте до 60 лет, восемь — от 60 до 69 лет, 24 — от 70 до 79 лет, 47 — от 80 до 89 лет и 29 — старше 90 лет.

По предварительной оценке, по меньшей мере 2000 человек выздоровели.

Ранее также сообщалось, что специалисты Финляндии составят карту заболевания коронавирусом по стране, основываясь на данных анализа сточных вод.

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Комментарии (6)

22ilves
Кстати, поэтому западные модели развития эпидемии не подходят России. В России нет такого количества домов престарелых, где сконцентрированна группа риска. Это, наверное, хорошо в данной ситуации. Но в России старики часто живут в семьях. И это очень плохо с т.з. самоизоляции. Так что в России все будет по другому.
22ilves
В сША и Европе 80% умерших - это в домах престарелых. Туда попадают те, кто уже в очень полохом состоянии, и физически и психически. Остальные живут у себя дома и им просто назначают социального помошника. А в домах престарелых основной диагноз - старческое слабоумие. Это значит что человек не соблюдает даже элементарной гигиены. Чихает - кашляет не закрываясь, слюни - сопли самотеком, все размазывает по себе и по предметам, до которых может дотянуться и т.п. Живут они каждый в отдельной комнате, но еда в общей столовой. Персонал тоже общий. Иммунитета у пациентов нет вообще. Там всегда очень высокая смертность в сезон гриппа. Если же вирус чуть агрессивнее - то тогда просто выкашивает. Так было в 2009, так и сейчас. Несколько раз приходилось бывать в этих заведениях. Тягостное впечатление. Поэтому и снимают сейчас ограничения, т.к. выяснилось что для снижения смертности достаточно максимально изолировать именно эти дома и ужесточить там санитарный режим.
260802031
Очевидно, нагнетание паники кому-то выгодно.
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