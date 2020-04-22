В Финляндии от коронавируса скончались 149 человек

За последние сутки в Финляндии умерли 8 человек с коронавирусной инфекцией, также было зарегистрировано 115 новых заболевших. Об этом 22 апреля сообщает Национальный институт здравоохранения и соцразвития THL.

Всего в стране на данный момент диагностировано 4129 заражений, количество летальных исходов выросло до 149.

В больницах находятся 199 пациентов с COVID-19, из них 63 борются за жизнь в палатах интенсивной терапии.

Сейчас доступны более подробные данные о 113 случаях смерти. Из них 57% — мужчины и 43% — женщины. Медианный возраст умершего составляет 84 года. Пять скончавшихся пациентов были в возрасте до 60 лет, восемь — от 60 до 69 лет, 24 — от 70 до 79 лет, 47 — от 80 до 89 лет и 29 — старше 90 лет.