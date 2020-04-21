Карту распространения COVID-19 в Финляндии будут составлять по сточным водам
Институт здравоохранения и социального развития Финляндии и Университет Тампере приступили к сбору образцов, чтобы составить карту присутствия коронавируса в сточных водах страны.
Как рассказали в ведомстве 21 апреля, аналогичные исследования в Нидерландах, США и Австралии показали, что в неочищенных сточных водах можно замерить наличие РНК коронавируса, которая, впрочем, не указывает на жизнеспособность вируса или его способность к заражению.
Исследование взятых через регулярные промежутки времени образцов с очистных сооружений позволяет отслеживать изменения в распространенности коронавируса (SARS-CoV-2) по городам. По такому же принципу, например, измеряют распространённость наркотиков в городах.
«Если стандартный тест на коронавирус показывает, есть ли у человека коронавирусная инфекция, обследование сточных вод показывает, в каком количестве вирус присутствует в соотношении с населением в разных местах», — говорит Тарья Питкянен, специалист-исследователь THL.
Напомним, что, по данным на 21 апреля, в Финляндии зарегистрировано более 4000 случаев заболевания и 141 смерть от коронавируса.