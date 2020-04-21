FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +6
74.67р81.10р
СРОЧНО

За день от внебольничной пневмонии умер 21 человек

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
21.04.2020 17:40
0
Печать

Карту распространения COVID-19 в Финляндии будут составлять по сточным водам

Институт здравоохранения и социального развития Финляндии и Университет Тампере приступили к сбору образцов, чтобы составить карту присутствия коронавируса в сточных водах страны.

Как рассказали в ведомстве 21 апреля, аналогичные исследования в Нидерландах, США и Австралии показали, что в неочищенных сточных водах можно замерить наличие РНК коронавируса, которая, впрочем, не указывает на жизнеспособность вируса или его способность к заражению.

Исследование взятых через регулярные промежутки времени образцов с очистных сооружений позволяет отслеживать изменения в распространенности коронавируса (SARS-CoV-2) по городам. По такому же принципу, например, измеряют распространённость наркотиков в городах.

«Если стандартный тест на коронавирус показывает, есть ли у человека коронавирусная инфекция, обследование сточных вод показывает, в каком количестве вирус присутствует в соотношении с населением в разных местах», — говорит Тарья Питкянен, специалист-исследователь THL.

Напомним, что, по данным на 21 апреля, в Финляндии зарегистрировано более 4000 случаев заболевания и 141 смерть от коронавируса.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний