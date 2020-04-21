В Финляндии за сутки от коронавируса скончался 41 человек, число заражений превысило 4000

Резкий скачок летальных исходов от коронавирусной инфекции произошёл в Финляндии. По данным Национального института здравоохранения THL на 21 апреля, за последние сутки скончался 41 человек, тогда как ещё накануне число жертв COVID-19 составляло 98.



Всего диагностировано 4014 случаев заражения, из них 146 — новые. Госпитализированы 202 пациента, из них 63 находятся в реанимации.

На данный момент доступна более подробная информация о 101 смерти. Из них 58 мужчин и 42 женщины. Медианный возраст умершего — 83 года. Жертв в возрасте до 60 лет — пять, после 90 лет — 24.