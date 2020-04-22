Ремонт дороги притормозит Токсовское шоссе до июля. Там уже срезают асфальт
На трассе Петербург — Матокса, также известной как Токсовское шоссе, начались дорожные работы. Планируется обновить участок дороги во Всеволожском районе Ленобласти. На время работ движение будет ограничено.
Как сообщили в Дорожном комитете Ленобласти, будет отремонтирован участок Токсовского шоссе протяженностью почти 20 километров от выезда из тоннеля под КАД через Мурино до Токсово. Сейчас дорожники срезают изношенный асфальт, двигаясь от Кузьмолово к Мурино. На участке уложат два слоя нового асфальтобетона, укрепят обочины и установят новые знаки.
Все работы, требующие ограничения движения, подрядчик должен закончить к концу июня. Помимо ремонта дороги подрядчик также заменит 13 остановочных павильонов.
Дорожный комитет Ленобласти
Трасса Петербург — Матокса начинается у муринской развязки с КАД в Петербурге и идет через Мурино, Новое Девяткино, Кузьмолово, Токсово, Новое Токсово, Лехтуси и Матоксу, обеспечивая транспортную доступность новостроек Всеволожского района. Ежедневная загрузка дороги достигает 60 тысяч автомобилей.
Ремонт трассы ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По нему в Ленобласти также отремонтируют Дорогу жизни и подъезд к деревне Хиттолово во Всеволожском районе, участок дороги Огоньки — Стрельцово — Толоконниково в Выборгском, дорогу Кемполово — Выра — Тосно — Шапки в Тосненском, трассу Гатчина — Ополье в Гатчинском и Жабино — Губаницы — Волосово в Волосовском.