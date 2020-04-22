FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +7
76.26р82.62р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
22.04.2020 15:31
3
Печать

Ремонт дороги притормозит Токсовское шоссе до июля. Там уже срезают асфальт

На трассе Петербург — Матокса, также известной как Токсовское шоссе, начались дорожные работы. Планируется обновить участок дороги во Всеволожском районе Ленобласти. На время работ движение будет ограничено.

Как сообщили в Дорожном комитете Ленобласти, будет отремонтирован участок Токсовского шоссе протяженностью почти 20 километров от выезда из тоннеля под КАД через Мурино до Токсово. Сейчас дорожники срезают изношенный асфальт, двигаясь от Кузьмолово к Мурино. На участке уложат два слоя нового асфальтобетона, укрепят обочины и установят новые знаки.

Все работы, требующие ограничения движения, подрядчик должен закончить к концу июня. Помимо ремонта дороги подрядчик также заменит 13 остановочных павильонов.

Дорожный комитет Ленобласти

Трасса Петербург — Матокса начинается у муринской развязки с КАД в Петербурге и идет через Мурино, Новое Девяткино, Кузьмолово, Токсово, Новое Токсово, Лехтуси и Матоксу, обеспечивая транспортную доступность новостроек Всеволожского района. Ежедневная загрузка дороги достигает 60 тысяч автомобилей.

Ремонт трассы ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По нему в Ленобласти также отремонтируют Дорогу жизни и подъезд к деревне Хиттолово во Всеволожском районе, участок дороги Огоньки — Стрельцово — Толоконниково в Выборгском, дорогу Кемполово — Выра — Тосно — Шапки в Тосненском, трассу Гатчина — Ополье в Гатчинском и Жабино — Губаницы — Волосово в Волосовском.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

Киргуду
Кстати, за камеры на 40 надо другого умника благодарить, который, как минимум, по всему Всеволожскому району натыкал на каждом перекрестке в НП знаки "40", видимо, чтобы не ездили быстрее + бесплатных 20, т.е. нормальных 60.
Киргуду
Там камер-то штуки 3, а ехать действительно невозможно. Особенно по темноте. В Токсово у почты хорошая такая яма. Пару раз про нее забывал и влетал - амортизаторы пробивает аж до ограничителя.
Анна Прошина
Спонсор ремонта : владелец камер на 40 и 60? Да, а то камер навешали на 40 и 60 а дорога убитая в хлам . Никто не гоняет - прибыли нет
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний