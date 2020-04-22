На трассе Петербург — Матокса, также известной как Токсовское шоссе, начались дорожные работы. Планируется обновить участок дороги во Всеволожском районе Ленобласти. На время работ движение будет ограничено.



Как сообщили в Дорожном комитете Ленобласти, будет отремонтирован участок Токсовского шоссе протяженностью почти 20 километров от выезда из тоннеля под КАД через Мурино до Токсово. Сейчас дорожники срезают изношенный асфальт, двигаясь от Кузьмолово к Мурино. На участке уложат два слоя нового асфальтобетона, укрепят обочины и установят новые знаки.