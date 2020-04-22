«Фонтанка» провела круглый стол «Петербург онлайн. Как справиться с растущим трафиком»

Во время видеоконференции обсуждалась готовность операторов связи к повышенному трафику, меры, которые предпринимаются для того, чтобы не снижать качество и скорость передачи данных, наиболее востребованные сервисы и услуги, а также новые продукты, позволяющие сделать удаленную работу и учебу удобной и бесперебойной.

Городской портал «Фонтанка.ру» и информационно-аналитическое агентство «Телеком Дейли» провели круглый стол «Петербург онлайн. Как справиться с растущим трафиком» в онлайн-формате.

В дискуссии приняли участие директор по продажам Linxdatacenter Роман Шулимов, директор по продажам на массовом рынке ПАО «МТС» Георгий Чуравцов, директор по региональному развитию ПАО «МегаФон» Алексей Титов и директор по работе с корпоративным и государственным сегментами по Санкт-Петербургу и Ленинградской области макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Максим Кононенко.

Заочно по темам беседы высказались также технический директор региона «Запад» ПАО «Вымпелком» Андрей Мухин, технический директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергей Сергеев и директор по работе с массовым сегментом МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Эвелина Дорошенко.

Итоговый материал читайте в ближайшие дни на «Фонтанке».