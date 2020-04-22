Уходя от ВАЗа 12-ой модели на магистрали в Невском районе, перевернулась иномарка.

Как сообщают очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП» в социальной сети «Вконтакте», авария произошла около часа ночи в районе дома 14 по Российскому проспекту. Как видно на записи с видеорегистратора, водитель «Жигулей» решил поиграть в «шашечки» с соседями. Уходя от столкновения, белая иномарка врезалась в разделяющий проспект забор, подпрыгнула и перевернулась. ВАЗ с места происшествия скрылся.



Данных о пострадавших пока нет.

