В Москве ещё 28 человек погибли из-за заражения COVID-19

Печальная статистика смертности от нового коронавируса в столице России практически не снижается..

Столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом

объявил, что за минувшие сутки ещё 28 человек, инфицированных COVID-1, умерли в Москве.

Ббольшинство из них имели сопутствующие хронические заболевания, возраст скончавшихся различен - это люди от 30 до 93 лет.



К концу суток 20 апреля в Москве умерли 29 человек, инфицированных COVID-19. Общее количество погибших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве - 261.