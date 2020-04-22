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22.04.2020 00:31
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Печать

В Москве ещё 28 человек погибли из-за заражения COVID-19

Печальная статистика смертности от нового коронавируса в столице России практически не снижается..

Столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом

объявил, что за минувшие сутки ещё 28 человек, инфицированных COVID-1, умерли в Москве.

Ббольшинство из них имели сопутствующие хронические заболевания, возраст скончавшихся различен - это люди от 30 до 93 лет.

К концу суток 20 апреля в Москве умерли 29 человек, инфицированных COVID-19. Общее количество погибших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве - 261.

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