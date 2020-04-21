Скончался ученый Давид Додин — старший брат художественного руководителя МДТ
21 апреля на 85 году после тяжелой болезни ушел из жизни Давид Абрамович Додин - выдающийся советский, русский ученый-геолог, доктор наук, член корреспондент Академии наук СССР и Российской академии наук, заслуженный деятель науки России, главный научный сотрудник ВНИИОкеангеология, которому он отдал 30 лет жизни. О его смерти «Фонтанке» сообщили в Малом драматическом театре — Театре Европы, который возглавляет его брат Лев Додин.
В МДТ рассказали: «Лев Абрамович с юности восхищался и гордился старшим братом, который продолжил семейную династию геологов. Их отец Абрам Львович Додин всю жизнь работал в ВСЕГЕИ, и в юности братья провели многие месяцы в геологических партиях вместе с отцом».
Давид Додин был одним из первооткрывателей крупнейшего в мире платиноидного медно-никелевого Октябрьского месторождения в Норильске. Сегодня это одно из главных месторождений, на основе которого работает компания «Норникель». Почетный гражданин Таймыра Давид Додин 33 года провел в геологических изысканиях в районах Крайнего Севера. Он автор множества научных статей и монографий, посвященных вопросам геологии и экологии Севера, переведенных на многие иностранные языки, один из старейших членов геологического сообщества России.