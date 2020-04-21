Скончался ученый Давид Додин — старший брат художественного руководителя МДТ

21 апреля на 85 году после тяжелой болезни ушел из жизни Давид Абрамович Додин - выдающийся советский, русский ученый-геолог, доктор наук, член корреспондент Академии наук СССР и Российской академии наук, заслуженный деятель науки России, главный научный сотрудник ВНИИОкеангеология, которому он отдал 30 лет жизни. О его смерти «Фонтанке» сообщили в Малом драматическом театре — Театре Европы, который возглавляет его брат Лев Додин.

В МДТ рассказали: «Лев Абрамович с юности восхищался и гордился старшим братом, который продолжил семейную династию геологов. Их отец Абрам Львович Додин всю жизнь работал в ВСЕГЕИ, и в юности братья провели многие месяцы в геологических партиях вместе с отцом».