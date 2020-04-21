Во Франции за день от коронавируса умер 531 человек, количество жертв эпидемии в стране приближается к 21 тысяче
Во Франции за день от коронавируса COVID-19 умер 531 человек, количество жертв эпидемии в стране - более чем 20,7 тыс. человек, заявил на брифинге 21 апреля генеральный директор Главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон.
531 nouveaux décès en 24h, 20.796 victimes au total depuis le début de l'épidémie pic.twitter.com/tM58WeSis0— CNEWS (@CNEWS) April 21, 2020
"По положению на вечер вторника в стране от коронавируса умерли 20 796 человек, их число за сутки увеличилось на 531", - сказал медик. При этом в госпиталях с начала эпидемии умерли 12 900 человек, с увеличением показателя за сутки на 387 человек. Остальные 7 896 скончались в домах престарелых и других медицинско-социальных учреждениях.
"Число госпитализированных достигло 30 106 человек, причем их число в больницах уменьшилось на 478 за сутки", - сказал медик. По его данным, в реанимации находится 5 443 человек, их число возросло за сутки на 190, тогда как сутками ранее это показатель равнялся 250. "Таким образом, во Франции уже 13 дней наблюдается снижение числа пациентов в реанимации", - подчеркнул Саломон.
По его данным, число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 во Франции составило 117 324.