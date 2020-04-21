Во Франции за день от коронавируса умер 531 человек, количество жертв эпидемии в стране приближается к 21 тысяче

Во Франции за день от коронавируса COVID-19 умер 531 человек, количество жертв эпидемии в стране - более чем 20,7 тыс. человек, заявил на брифинге 21 апреля генеральный директор Главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон.

"По положению на вечер вторника в стране от коронавируса умерли 20 796 человек, их число за сутки увеличилось на 531", - сказал медик. При этом в госпиталях с начала эпидемии умерли 12 900 человек, с увеличением показателя за сутки на 387 человек. Остальные 7 896 скончались в домах престарелых и других медицинско-социальных учреждениях.

"Число госпитализированных достигло 30 106 человек, причем их число в больницах уменьшилось на 478 за сутки", - сказал медик. По его данным, в реанимации находится 5 443 человек, их число возросло за сутки на 190, тогда как сутками ранее это показатель равнялся 250. "Таким образом, во Франции уже 13 дней наблюдается снижение числа пациентов в реанимации", - подчеркнул Саломон.

По его данным, число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 во Франции составило 117 324.