Stargazer_5e4cc3b703773 21 Апр 2020 в 20:08 21 Апр 2020 в 20:08

Хорошее слово "может". Так субсидируют или? Не топлю за этот бизнес, безусловно, нужный, но можно говорить определёнее? Там, всё же, много людей работают, и эти may be yes or may be no, may be rain or may be snow уверенности работникам этим не доставляют ни разу. Разве что в новостях мелькнули.