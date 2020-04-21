FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +6
76.26р82.62р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
21.04.2020 18:51
4
Печать

Посольство РФ в Бенине: Пираты покинули захваченный контейнеровоз вместе с российскими заложниками

Пираты, проникшие в Гвинейском заливе на борт контейнеровоза Tommi Ritscher, покинули судно вместе с восемью заложниками, среди которых находятся три гражданина РФ, сообщает 21 апреля посольство РФ в Бенине и Того.

«По последней информации от командования ВМС Бенина, представители бенинских властей поднялись поздним вечером 20 апреля с.г. на борт атакованного пиратами контейнеровоза Tommi Ritscher. В ходе детального осмотра судна они обнаружили на борту 11 членов экипажа, которые сумели забаррикадироваться во время налета пиратов. Установлено, что злоумышленники покинули контейнеровоз и территориальные воды Бенина вместе с захваченными в заложники 8 членами команды, включая трёх граждан России», — сообщают дипломаты.

Пираты пробрались на борт находившегося на якорной стоянке в территориальных водах Бенина контейнеровоза Tommi Ritscher в минувшее воскресенье. Пришедшие на помощь судну катера ВМС Бенина отогнали скоростные лодки, где находились сообщники пиратов. В результате те оказались отрезанными от берега.

В ночь на вторник к месту инцидента в Гвинейском заливе подошел катер ВМС Нигерии со спецназом на борту. Несколько часов спустя бойцы проникли на борт контейнеровоза и освободили часть экипажа судна, которое зарегистрировано в Португалии и принадлежит немецкой компании.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Stargazer_5e4cc3b703773
У меня там велик пыталась отжать охрана на воротах порта. Но Бенин ещё норм, в соседней Нигерии насилу ноги унесли, трэш полный.
hedgehog_
обедать поехали. и еду с собой взяли
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний