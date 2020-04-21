Посольство РФ в Бенине: Пираты покинули захваченный контейнеровоз вместе с российскими заложниками
Пираты, проникшие в Гвинейском заливе на борт контейнеровоза Tommi Ritscher, покинули судно вместе с восемью заложниками, среди которых находятся три гражданина РФ, сообщает 21 апреля посольство РФ в Бенине и Того.
«По последней информации от командования ВМС Бенина, представители бенинских властей поднялись поздним вечером 20 апреля с.г. на борт атакованного пиратами контейнеровоза Tommi Ritscher. В ходе детального осмотра судна они обнаружили на борту 11 членов экипажа, которые сумели забаррикадироваться во время налета пиратов. Установлено, что злоумышленники покинули контейнеровоз и территориальные воды Бенина вместе с захваченными в заложники 8 членами команды, включая трёх граждан России», — сообщают дипломаты.
Пираты пробрались на борт находившегося на якорной стоянке в территориальных водах Бенина контейнеровоза Tommi Ritscher в минувшее воскресенье. Пришедшие на помощь судну катера ВМС Бенина отогнали скоростные лодки, где находились сообщники пиратов. В результате те оказались отрезанными от берега.
В ночь на вторник к месту инцидента в Гвинейском заливе подошел катер ВМС Нигерии со спецназом на борту. Несколько часов спустя бойцы проникли на борт контейнеровоза и освободили часть экипажа судна, которое зарегистрировано в Португалии и принадлежит немецкой компании.