COVID-19 добрался до администрации Ленобласти. Правительство региона ушло на «удалёнку»
У нескольких сотрудников администрации Ленобласти подтверждено заболевание коронавирусом, сообщил 21 апреля губернатор региона Александр Дрозденко. Об этом сообщает 47news.
В связи с этим правительство приняло решение самоизолироваться. По словам Дрозденко, заседания переведены в «максимально дистанционном» режиме работы. Районные администрации, губернатор и правительство общаются теперь через приложение для онлайн-конференций. Скриншот с работой по «удалёнке» Дрозденко выложил в Instagram.
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У нескольких сотрудников администрации #ленобласть подтверждено заболевание коронавирусом. Перешли в максимально дистанционный режим работы. Сегодня по видеосвязи обсудили: - продление на май-июнь льготных проездных, приобретённых в этом месяце - введение специального утреннего режима работы магазинов, аптек и почты только для пожилых ленинградцев; - возможность открытия парикмахерских в районах, где нет динамики роста заболеваемости. Берегите себя и близких! #стопкоронавирус #дрозденко
Глава региона также сообщил, что в ходе сегодняшнего заседания обсуждалось, в частности, продление на май-июнь льготных проездных, приобретённых в этом месяце. Также Ленобласть планирует ввести специальный утренний режим работы магазинов, аптек и почты только для пожилых людей. Также говорили о возможности открытия парикмахерских в районах, где нет динамики роста заболеваемости.
Напомним, в Ленобласти на сегодняшний день зарегистрировано 496 заболевших, из них за последние сутки — 42. Смертельных случаев не было.