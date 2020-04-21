Училище для трудных подростков в Колпино стало обсерватором. В учреждении подтверждён коронавирус

Тесты на коронавирус показали положительный результат у проживающих в специальном учебно-воспитательном учреждении в Колпино, следует из постановления Роспотребнадзора Петербурга, оказавшегося в распоряжении «Фонтанки» 21 апреля.

В документе говорится о введении режима обсервации в училище на Загородной, 63. Правила начали действовать с 14 апреля. Директор учреждения Валерий Миронов от комментариев отказался.

На сайте Петербургского специального учебно-воспитательного учреждения говорится, что в него принимают подростков 11–18 лет, у которых есть судимость или освобождённых от уголовной ответственности.