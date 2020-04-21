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21.04.2020 17:05
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Училище для трудных подростков в Колпино стало обсерватором. В учреждении подтверждён коронавирус

Тесты на коронавирус показали положительный результат у проживающих в специальном учебно-воспитательном учреждении в Колпино, следует из постановления Роспотребнадзора Петербурга, оказавшегося в распоряжении «Фонтанки» 21 апреля.

В документе говорится о введении режима обсервации в училище на Загородной, 63. Правила начали действовать с 14 апреля. Директор учреждения Валерий Миронов от комментариев отказался.

На сайте Петербургского специального учебно-воспитательного учреждения говорится, что в него принимают подростков 11–18 лет, у которых есть судимость или освобождённых от уголовной ответственности.

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Комментарии (2)

Blablabla
Примерно на 40 "воспитанников" бюджет более 100 млн в год...Естественно, директор не комментирует, зачем ему светиться, вдруг кто-либо заинтересуется, ОБЭП, например, и захочет проверить финансово-хозяйственную деятельность данного учреждения...
footballer
Ну так понятно, что инфекция будет косить в местах компактного совместного проживания, а вовсе не в парках, личных автомобилях и уж точно не в областных лесах.
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