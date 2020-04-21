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21.04.2020 16:00
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Минздрав советует запертым в квартирах россиянам умерить аппетит и встать с дивана

Россиянам на самоизоляции посоветовали снизить калорийность еды на 30% и заменить прогулки вне дома физическими нагрузками и упражнениями, которые можно делать в квартире. О необходимых мерах 21 апреля сообщил главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

«В условиях изоляции постоянно тянет к еде из-за близости холодильника. Но суточная калорийность рациона должна быть снижена на 30%. /.../ Даже на малой территории квартиры можно организовать пространство для физических нагрузок, эквивалентных 10 тысячам шагов», — приводит «Интерфакс» слова специалиста. Помимо этого Бойцов рекомендовал тщательно проветривать помещения, потому что это снижает риск заразиться COVID-19.

Отвечая на вопросы о том, правда ли, что коронавирус нового типа провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, кардиолог подчеркнул, что врачи не могут однозначно говорить об этом, потому как раньше не сталкивались с подобной инфекцией. По его словам, у пациентов, которые переносят заболевание в тяжёлой форме, действительно «часто поражается мышца сердца», однако пока неизвестно, сохраняются ли негативные последствия после стабилизации состояния.

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Комментарии (9)

ussr_5e4d4b41561db
советуем чиновником Минздрава начать с себя и с Госдуры... там везде такие хари, что после режима самоизоляции придётся дверные проёмы расширять.... россияне от дошика особо не потолстеют...
Stargazer_5e4cc3b703773
Температуру ещё в квартирах снизьте. Равнение на Румынию времён Чаушеску. Ниже вон советуют, как правильно хранить продукты в холодильнике, забывши сказать где их взять потерявшим работу.
MiDeg
Устрицы уже не лезут, но надо. Елена Малышева сказала они иммунитет поддерживают.
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