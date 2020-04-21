Минздрав советует запертым в квартирах россиянам умерить аппетит и встать с дивана

Россиянам на самоизоляции посоветовали снизить калорийность еды на 30% и заменить прогулки вне дома физическими нагрузками и упражнениями, которые можно делать в квартире. О необходимых мерах 21 апреля сообщил главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.



«В условиях изоляции постоянно тянет к еде из-за близости холодильника. Но суточная калорийность рациона должна быть снижена на 30%. /.../ Даже на малой территории квартиры можно организовать пространство для физических нагрузок, эквивалентных 10 тысячам шагов», — приводит «Интерфакс» слова специалиста. Помимо этого Бойцов рекомендовал тщательно проветривать помещения, потому что это снижает риск заразиться COVID-19.

