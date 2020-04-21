Минздрав советует запертым в квартирах россиянам умерить аппетит и встать с дивана
Россиянам на самоизоляции посоветовали снизить калорийность еды на 30% и заменить прогулки вне дома физическими нагрузками и упражнениями, которые можно делать в квартире. О необходимых мерах 21 апреля сообщил главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.
«В условиях изоляции постоянно тянет к еде из-за близости холодильника. Но суточная калорийность рациона должна быть снижена на 30%. /.../ Даже на малой территории квартиры можно организовать пространство для физических нагрузок, эквивалентных 10 тысячам шагов», — приводит «Интерфакс» слова специалиста. Помимо этого Бойцов рекомендовал тщательно проветривать помещения, потому что это снижает риск заразиться COVID-19.
Отвечая на вопросы о том, правда ли, что коронавирус нового типа провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, кардиолог подчеркнул, что врачи не могут однозначно говорить об этом, потому как раньше не сталкивались с подобной инфекцией. По его словам, у пациентов, которые переносят заболевание в тяжёлой форме, действительно «часто поражается мышца сердца», однако пока неизвестно, сохраняются ли негативные последствия после стабилизации состояния.