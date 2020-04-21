Власти, Роспотребнадзор и сотрудники внутренних органов продолжают убеждать россиян оставаться дома в период пандемии. По молодой целевой аудитории ударила полиция Рязани. Они записали кавер на песню «Лесник» рок-группы «Король и Шут». Видео опубликовано 21 апреля.



Текст нехитрый: сначала мы узнаём, что рассказчик, почувствовав себя плохо, сообщает об этом почему-то в полицию. Однако там добрый сотрудник советует скорее звонить в медикам. Во втором куплете объясняется, что будет с теми, кто нарушит режим самоизоляции и будет праздно гулять по улице.

