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21.04.2020 15:41
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Полиция Рязани объяснила, что будет с нарушителями самоизоляции, при помощи «Короля и Шута»

Власти, Роспотребнадзор и сотрудники внутренних органов продолжают убеждать россиян оставаться дома в период пандемии. По молодой целевой аудитории ударила полиция Рязани. Они записали кавер на песню «Лесник» рок-группы «Король и Шут». Видео опубликовано 21 апреля.

Текст нехитрый: сначала мы узнаём, что рассказчик, почувствовав себя плохо, сообщает об этом почему-то в полицию. Однако там добрый сотрудник советует скорее звонить в медикам. Во втором куплете объясняется, что будет с теми, кто нарушит режим самоизоляции и будет праздно гулять по улице.

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Комментарии (2)

igoruha
"Милиционеры у нас как дети" (с)
SERGEY111
Хорошую песню исковеркали . Услышав такое "предупреждение" наоборот захочеться в лабаз сбегать , вспомнить раннюю молодость , Мишаню помянуть .
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