127 новых случаев заболевания COVID-19 выявили в Петербурге

За прошедшие сутки в России зафиксировали 5642 новых случая коронавируса.



«Оперативные данные по состоянию на 21 апреля: 52763 случая заболевания», — уточнили в общероссийском оперативном штабе.

В России за день зафиксировано 5642 новых зараженных COVID-2019. Большая часть новых случаев приходится на Москву, где выявили 3083 заболевших. На второй строчке Московская область с 718. Замыкает тройку Петербург с 127 новыми случаями за сутки. Всего в городе заболевших 1973.

Петербургский оперативный штаб уточняет, что на карантине в городе остаются 4086 человек, из которых 69 находятся в обсерваторе, а 722 на самоизоляции.