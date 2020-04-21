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В Петербурге коронавирус унес еще три жизни

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21.04.2020 10:43
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127 новых случаев заболевания COVID-19 выявили в Петербурге

За прошедшие сутки в России зафиксировали 5642 новых случая коронавируса.

«Оперативные данные по состоянию на 21 апреля: 52763 случая заболевания», — уточнили в общероссийском оперативном штабе.

В России за день зафиксировано 5642 новых зараженных COVID-2019. Большая часть новых случаев приходится на Москву, где выявили 3083 заболевших. На второй строчке Московская область с 718. Замыкает тройку Петербург с 127 новыми случаями за сутки. Всего в городе заболевших 1973.

Петербургский оперативный штаб уточняет, что на карантине в городе остаются 4086 человек, из которых 69 находятся в обсерваторе, а 722 на самоизоляции.

За день в России умер 51 пациент с COVID-2019. Общее число смертей достигло 456. 3873 человека выздоровели.

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Комментарии (38)

Balamut
127 заболевших в день на 7 млн человек это просто смешно...
Отличный результат самоизоляции Петербуржцев и хорошая работа медиков, которые смогли предотвратить волну массовых заражений в больницах.
Троли и НКВДешники загрустили = методичка требует обновления, а то никак панику не раздуть!
super0
Мы отстаем от Москвы в количестве проведенных тестов. Вот и вся статистика.
dragvs
По стране чуть получше стали, хоть перестали Италию по темпам заражения обгонять. В основном за счет Москвы, похоже Собянин какой-то эффект все же получил своими мерами. На премьерское кресло метит? Может даже Путина мог бы заменить.
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