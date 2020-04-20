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Минобороны признало вспышку коронавируса во ВМедА

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20.04.2020 23:11
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У трех студентов академии Следственного комитета подозревают коронавирус

У трех студентов Московской академии Следственного комитета РФ подозревают заражение коронавирусом COVID-19, сообщили вечером 20 апреля на сайте СК РФ.

"Скрупулезный подход к здоровью обучающихся позволил своевременно выявить у трех студентов Московской академии СК России из числа детей-сирот первые признаки инфекционного заболевания", - сообщили в СК.

Они были доставлены в одно из медицинских учреждений ФМБА. "Оказываемое медиками комплексное лечение стало залогом их стабильно положительного состояния здоровья, а изначальные симптомы практически отступили", - отметили в Следственном комитете.

"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично следит за состоянием госпитализированных студентов. Так, сегодня в ходе телефонного разговора с каждым из них глава ведомства поинтересовался их самочувствием и возможными потребностями. Ребята отметили, что находятся в отличном расположении духа и не ощущают какого-либо беспокойства благодаря внимательному и заботливому персоналу медицинского учреждения ФМБА России", - добавлено в сообщении.

. Глава СК поблагодарил руководителя ФМБА Веронику Скворцову за организацию оперативной медицинской помощи в подведомственных ей учреждениях.

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Комментарии (1)

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