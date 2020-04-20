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20.04.2020 20:40
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Генпрокуратура изучает вспышку коронавируса в психбольнице Архангельска. Там заразились более 70 человек

Генеральная прокуратура взяла под контроль проверку информации о массовом заражении коронавирусом в психиатрической больнице Архангельска. Об этом 20 апреля сообщается на сайте ведомства.

При этом уточняется, что поводом стало размещение соответствующей информации в СМИ. Региональная прокуратура уже изучает соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в архангельской больнице и действия должностных лиц.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений и привлечению виновных к ответственности», - говорится в релизе.

О вспышке коронавирусной инфекции в Архангельской государственной клинической психиатрической больнице 18 апреля сообщил региональный оперштаб. Как рассказал руководитель управления Роспотребнадзора области Роман Бузинов, изначально инфекцию выявили у одной из сотрудниц, в контактный круг попали её коллеги и пациенты. Накануне на сайте правительства уточнили, что в медучреждении заражены 70 человек. Статистика на 20 апреля добавила ещё пять подтверждённых случаев среди пациентов и персонала. Это больше половины заболевших в регионе.

По последним данным, в Архангельской области выявлено 114 случаев коронавируса, 11 человек выздоровели, один скончался.

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