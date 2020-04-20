Генпрокуратура изучает вспышку коронавируса в психбольнице Архангельска. Там заразились более 70 человек

Генеральная прокуратура взяла под контроль проверку информации о массовом заражении коронавирусом в психиатрической больнице Архангельска. Об этом 20 апреля сообщается на сайте ведомства.



При этом уточняется, что поводом стало размещение соответствующей информации в СМИ. Региональная прокуратура уже изучает соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в архангельской больнице и действия должностных лиц.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений и привлечению виновных к ответственности», - говорится в релизе.