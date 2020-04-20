Немецкий Центробанк предрек крупнейшей в ЕС экономике долгое восстановление после коронавируса

Центральный банк Германии выпустил свой прогноз по поводу восстановления экономики ФРГ после пандемии COVID-2019.

«Пандемия коронавируса и меры, принятые для ее сдерживания, ввергли немецкую экономику в серьезную рецессию», — констатируется 20 апреля в докладе на сайте ЦБ ФРГ.

Эксперты полагают, что быстрое восстановление экономики «маловероятно», так как она оказалась «парализована» из-за резкого введения жестких мер по самоизоляции и ограничений для бизнеса. Согласно приблизительным подсчетам, снижение потребительских расходов сократило ВВП чуть более чем на 1 процент. При этом Центробанк приветствовал планируемое смягчение мер карантина.