Под Петербургом начался ремонт дублёра «Сортавалы», дорожники спешат воспользоваться низким трафиком

В Ленинградской области, в нескольких километрах от границы с Петербургом, стартовал ремонт участка региональной трассы Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск, дублирующей ФАД А-121 «Сортавала». Дорожники начали его раньше планируемого срока, чтобы по максимуму использовать то время, когда на дорогах мало машин.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе дорожного комитета Ленинградской области, ГКУ «Ленавтодор» заключило государственный контракт стоимостью 77,9 млн рублей с ООО «Ленавтотранс» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В работе отрезок, проходящий через посёлки Скотное, Осельки и деревню Нижние Осельки. Предусмотрены укладка двух слоёв нового асфальтобетона, укрепление обочин, установка новых знаков и нанесение износостойкой разметки. Предполагаемая дата завершения ремонта — 5 августа, но дорожники рассчитывают управиться быстрее.