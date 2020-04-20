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20.04.2020 17:15
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Под Петербургом начался ремонт дублёра «Сортавалы», дорожники спешат воспользоваться низким трафиком

В Ленинградской области, в нескольких километрах от границы с Петербургом, стартовал ремонт участка региональной трассы Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск, дублирующей ФАД А-121 «Сортавала». Дорожники начали его раньше планируемого срока, чтобы по максимуму использовать то время, когда на дорогах мало машин.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе дорожного комитета Ленинградской области, ГКУ «Ленавтодор» заключило государственный контракт стоимостью 77,9 млн рублей с ООО «Ленавтотранс» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В работе отрезок, проходящий через посёлки Скотное, Осельки и деревню Нижние Осельки. Предусмотрены укладка двух слоёв нового асфальтобетона, укрепление обочин, установка новых знаков и нанесение износостойкой разметки. Предполагаемая дата завершения ремонта — 5 августа, но дорожники рассчитывают управиться быстрее.

Фото: Дорожный комитет Ленобласти

Эту дорогу уже недавно ремонтировали в других местах: в прошлом году выборочно — участок, проходящий через посёлок Бугры, а до этого с 63-го по 66-й километр около посёлка Запорожское. Трасса Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск является одной из наиболее длинных в Ленинградской области, почти 140 километров. Ежедневно по ней проезжают до 3 тысяч автомобилей.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ленинградской области отремонтируют восемь участков региональных магистралей: Дорогу жизни, Огоньки — Стрельцово — Толоконниково, Кемполово — Выра — Тосно — Шапки, Гатчина — Ополье и другие.

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Комментарии (3)

муматор
это они Приозерское шоссе дублёром именуют? Ну-ну.
Sers
Только эта трасса разрывается рекой "Бурная". Давно бы пора поднять вопрос о строительстве моста через эту реку, чтобы дублер был полноценным. Но, видимо, уже не в нашей жизни.
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