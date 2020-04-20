Под Петербургом начался ремонт дублёра «Сортавалы», дорожники спешат воспользоваться низким трафиком
В Ленинградской области, в нескольких километрах от границы с Петербургом, стартовал ремонт участка региональной трассы Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск, дублирующей ФАД А-121 «Сортавала». Дорожники начали его раньше планируемого срока, чтобы по максимуму использовать то время, когда на дорогах мало машин.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе дорожного комитета Ленинградской области, ГКУ «Ленавтодор» заключило государственный контракт стоимостью 77,9 млн рублей с ООО «Ленавтотранс» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В работе отрезок, проходящий через посёлки Скотное, Осельки и деревню Нижние Осельки. Предусмотрены укладка двух слоёв нового асфальтобетона, укрепление обочин, установка новых знаков и нанесение износостойкой разметки. Предполагаемая дата завершения ремонта — 5 августа, но дорожники рассчитывают управиться быстрее.
Эту дорогу уже недавно ремонтировали в других местах: в прошлом году выборочно — участок, проходящий через посёлок Бугры, а до этого с 63-го по 66-й километр около посёлка Запорожское. Трасса Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск является одной из наиболее длинных в Ленинградской области, почти 140 километров. Ежедневно по ней проезжают до 3 тысяч автомобилей.
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ленинградской области отремонтируют восемь участков региональных магистралей: Дорогу жизни, Огоньки — Стрельцово — Толоконниково, Кемполово — Выра — Тосно — Шапки, Гатчина — Ополье и другие.