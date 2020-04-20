Из-за коронавируса в Петербурге может пройти объединенный конгресс Международной федерации хоккея

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил о планах объединить годовой и полугодовой конгрессы организации и провести их в сентябре в Санкт-Петербурге. В интервью ТАСС в понедельник, 20 апреля, он заявил, что это связано с пандемией коронавируса.

«В наших планах было провести летом конгресс и в сентябре в Санкт-Петербурге, но когда я вижу, что происходит в Европе, в России, то начинаю сомневаться, что все наши планы реализуемы. Поэтому, возможно, нам придется объединить их [конгрессы] и провести одновременно в одном месте, в том же Санкт-Петербурге. Но посмотрим, как все будет развиваться. Сейчас прогнозировать что-то сложно».