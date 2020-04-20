В Свердловской области из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя

Власти Свердловской области 20 апреля решили ограничить продажу алкоголя в регионе из-за ситуации с коронавирусом. Спиртное теперь можно будет продавать только в период с 10.00 до 19.00, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Губернатор Евгений Куйвашев принял решение об ограничении торговли алкоголем на территории Свердловской области. Теперь можно торговать спиртным только с 10 утра до 19 вечера», — говорится в сообщении.



На заседании оперштаба Кувайшев заявил, что исполнение ограничительной меры будут тщательно контролировать.

