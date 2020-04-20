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20.04.2020 15:42
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В Свердловской области из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя

Власти Свердловской области 20 апреля решили ограничить продажу алкоголя в регионе из-за ситуации с коронавирусом. Спиртное теперь можно будет продавать только в период с 10.00 до 19.00, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Губернатор Евгений Куйвашев принял решение об ограничении торговли алкоголем на территории Свердловской области. Теперь можно торговать спиртным только с 10 утра до 19 вечера», — говорится в сообщении.

На заседании оперштаба Кувайшев заявил, что исполнение ограничительной меры будут тщательно контролировать.

Ранее торговля алкоголем была разрешена до 23.00.

По данным оперативного штаба, в Свердловской области зафиксировали 149 случаев заражения коронавирусом, восемь из них выявили за последние сутки.

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Комментарии (7)

WuhanRockCafe
Стишок из СССР: (про водку)

Было три, а стало пять — всё равно берём опять!
Даже если будет восемь — всё равно мы пить не бросим!
Передайте Ильичу — нам и десять по плечу,
Ну, а если будет больше — то получится как в Польше!
Ну, а если — двадцать пять — Зимний снова будем брать!
Αнатолий Κононов
А не отправить ли его в штаб к Духонину?
193121
Чем больше ограничений - тем больше коррупция. Все очевидно.
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