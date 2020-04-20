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20.04.2020 14:38
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Росгвардия займется закупкой аппаратов ИВЛ на 1,3 млрд рублей

Правительство России выделило Росгвардии средства на закупку медицинской техники, необходимой для борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжение кабмина 20 апреля сообщает «Доктор Питер».

Согласно документу, ведомство получит 1,3 млрд рублей, на которые должно будет приобрести аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также медизделия и оборудование, предназначенные для диагностирования и лечения коронавируса. В их числе: автоматические анализаторы, бесконтактные термометры, дефибрилляторы, маски, перчатки и так далее.

Все перечисленное закупят «для врачей и пациентов с COVID-19 из числа военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках нацгвардии России и имеющих спецзвания полиции».

Напомним, в Петербурге за прошедшие сутки зарегистрировано 86 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии зафиксировано 1846 заболевших COVID-19, из которых восемь погибли, 253 — выздоровели.

При этом в России новая инфекция диагностирована у 47 121 человека, из которых 405 погибли, 3446 — выздоровели.

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Комментарии (4)

krasnonosov
Т.е. на мои налоги космонавты сейчас покупают себе медицинскую технику и материалы, которых так не хватает в обычных гражданских больницах для населения, что бы чуть позже, будучи выздоровевшими, на мои же деньги опять ломать мне ноги, руки, пинать толпой ботинками, колотить дубинками и волочить за ноги по асфальту?
efela
Т.е. росгвардейцы в больницы будут брать свой ИВЛ, в случае чего?
Может логичней выделять деньги на закупку медицинского оборудования тем, кто будет это оборудование использовать?
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