Росгвардия займется закупкой аппаратов ИВЛ на 1,3 млрд рублей
Правительство России выделило Росгвардии средства на закупку медицинской техники, необходимой для борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжение кабмина 20 апреля сообщает «Доктор Питер».
Согласно документу, ведомство получит 1,3 млрд рублей, на которые должно будет приобрести аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также медизделия и оборудование, предназначенные для диагностирования и лечения коронавируса. В их числе: автоматические анализаторы, бесконтактные термометры, дефибрилляторы, маски, перчатки и так далее.
Все перечисленное закупят «для врачей и пациентов с COVID-19 из числа военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках нацгвардии России и имеющих спецзвания полиции».
Напомним, в Петербурге за прошедшие сутки зарегистрировано 86 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии зафиксировано 1846 заболевших COVID-19, из которых восемь погибли, 253 — выздоровели.
При этом в России новая инфекция диагностирована у 47 121 человека, из которых 405 погибли, 3446 — выздоровели.