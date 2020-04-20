Росгвардия займется закупкой аппаратов ИВЛ на 1,3 млрд рублей

Правительство России выделило Росгвардии средства на закупку медицинской техники, необходимой для борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжение кабмина 20 апреля сообщает «Доктор Питер».



Согласно документу, ведомство получит 1,3 млрд рублей, на которые должно будет приобрести аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также медизделия и оборудование, предназначенные для диагностирования и лечения коронавируса. В их числе: автоматические анализаторы, бесконтактные термометры, дефибрилляторы, маски, перчатки и так далее.

