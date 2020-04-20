Сто километров вокруг кровати. Приморец пробежал ультрамарафон в самоизоляции
Спортсмен из Владивостока Дмитрий Якухный нашел способ оставаться в хорошей физической форме в условиях самоизоляции и стал участником ультрамарафона, организованного в собственной квартире. Видеозаписью он поделился 20 апреля на своей странице в социальной сети Instagram.
Судя по размещенной в соцсети записи, забег состоялся вокруг кровати в спальной. Путь от старта до финиша составил 100,3 км и занял более десяти часов.
На опубликованных кадрах также видно, что отдельные «этапы» вместе со спортсменом проходили его маленькие дети.
Как пишет местное издание Vl.ru, в эти дни житель Владивостока Дмитрий Якухный должен был участвовать в одном из самых тяжелых в мире ультрамарафонов Marathon Des Sables в пустыне Сахара. Однако проведение соревнования перенесли с весны на осень из-за пандемии коронавируса.
В Приморском крае спортсмен известен множеством побед в различных легкоатлетических забегах. Например, в прошлом году он выиграл марафон по Великой Китайской стене, став первым российским участником, победившим в этом турнире за все время его проведения.