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20.04.2020 12:36
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Сто километров вокруг кровати. Приморец пробежал ультрамарафон в самоизоляции

Спортсмен из Владивостока Дмитрий Якухный нашел способ оставаться в хорошей физической форме в условиях самоизоляции и стал участником ультрамарафона, организованного в собственной квартире. Видеозаписью он поделился 20 апреля на своей странице в социальной сети Instagram.

Судя по размещенной в соцсети записи, забег состоялся вокруг кровати в спальной. Путь от старта до финиша составил 100,3 км и занял более десяти часов.

На опубликованных кадрах также видно, что отдельные «этапы» вместе со спортсменом проходили его маленькие дети.

Как пишет местное издание Vl.ru, в эти дни житель Владивостока Дмитрий Якухный должен был участвовать в одном из самых тяжелых в мире ультрамарафонов Marathon Des Sables в пустыне Сахара. Однако проведение соревнования перенесли с весны на осень из-за пандемии коронавируса.

В Приморском крае спортсмен известен множеством побед в различных легкоатлетических забегах. Например, в прошлом году он выиграл марафон по Великой Китайской стене, став первым российским участником, победившим в этом турнире за все время его проведения.

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Комментарии (2)

260968441
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Balamut
Ну если человек дебил.... То пусть хоть головой об стенку бьется...
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