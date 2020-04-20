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Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
20.04.2020 11:39
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На Украине число зараженных коронавирусом достигло 5710

На Украине количество случаев заражения коронавирусом выросло на 261, общее число зараженных достигло 5710, сообщил 20 апреля Telegram-канал украинского Минздрава «Коронавирус.инфо».

По данным ведомства, выздоровели 359 человек, от вызванных инфекцией осложнений скончался 151 человек.

Возглавляют список регионов страны с наибольшим числом диагностированных случаев заражения Винницкая область (330), Волынская область (158) и Днепропетровская область (118).

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Комментарии (1)

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