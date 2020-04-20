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Петербуржцам с коронавирусом можно лечиться дома

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20.04.2020 07:20
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В Петербурге облачно, возможен дождь. Но тепло, и будет ещё теплее

Рабочая (для некоторых россиян) неделя начинается в Санкт-Петербурге пасмурно: город всё ещё находится под влиянием малоподвижного циклона. Но прогноз хороший – в ближайшие пару дней станет и теплее, и светлее.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 апреля в Петербурге будет облачная, днём с прояснениями погода, местами небольшие осадки, преимущественно дождь. Ветер северный, днём умеренный. Ночью местами было около нуля, днём же воздух прогреется до плюс 7-9 градусов.

Уже завтра небо начнёт проясняться, существенных осадков не ожидается. Ночью будет 2-4 градуса тепла, а днём – 9-11 градусов. Атмосферное давление повышается.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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