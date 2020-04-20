Рабочая (для некоторых россиян) неделя начинается в Санкт-Петербурге пасмурно: город всё ещё находится под влиянием малоподвижного циклона. Но прогноз хороший – в ближайшие пару дней станет и теплее, и светлее.



Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 апреля в Петербурге будет облачная, днём с прояснениями погода, местами небольшие осадки, преимущественно дождь. Ветер северный, днём умеренный. Ночью местами было около нуля, днём же воздух прогреется до плюс 7-9 градусов.