Коронавирусом заразился главный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия»
Генеральный директор Роскомоса Дмитрий Рогозин подтвердил, что у заместителя гендиректора и генерального конструктора ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгения Микрина положительный результат анализа на коронавирус. Эту информацию подтвердил 19 апреля в эфире радиостанции «Комсомольская правда» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Евгений Анатольевич Микрин, надеюсь, перенесет заболевание спокойно», — сказал Рогозин, добавив, что недавно общался с коллегой по телефону.
По данным ТАСС, Микрин сейчас находится на самоизоляции дома, так как клинических симптомов заболевания у него нет.
Ранее, 17 апреля, в госкорпорации рассказали, что два специалиста Роскосмоса с подтвержденным COVID-19 и еще один с подозрением на него скончались в инфекционных больницах. Наличие вируса тесты показали у 42 работников госкорпорации.