FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +6
73.94р80.11р
СРОЧНО

Петербуржцам с коронавирусом можно лечиться дома

Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
19.04.2020 20:44
0
Печать

Коронавирусом заразился главный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия»

Генеральный директор Роскомоса Дмитрий Рогозин подтвердил, что у заместителя гендиректора и генерального конструктора ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгения Микрина положительный результат анализа на коронавирус. Эту информацию подтвердил 19 апреля в эфире радиостанции «Комсомольская правда» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Евгений Анатольевич Микрин, надеюсь, перенесет заболевание спокойно», — сказал Рогозин, добавив, что недавно общался с коллегой по телефону.

По данным ТАСС, Микрин сейчас находится на самоизоляции дома, так как клинических симптомов заболевания у него нет.

Ранее, 17 апреля, в госкорпорации рассказали, что два специалиста Роскосмоса с подтвержденным COVID-19 и еще один с подозрением на него скончались в инфекционных больницах. Наличие вируса тесты показали у 42 работников госкорпорации.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний