Коронавирусом заразился главный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия»

Генеральный директор Роскомоса Дмитрий Рогозин подтвердил, что у заместителя гендиректора и генерального конструктора ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгения Микрина положительный результат анализа на коронавирус. Эту информацию подтвердил 19 апреля в эфире радиостанции «Комсомольская правда» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Евгений Анатольевич Микрин, надеюсь, перенесет заболевание спокойно», — сказал Рогозин, добавив, что недавно общался с коллегой по телефону.

По данным ТАСС, Микрин сейчас находится на самоизоляции дома, так как клинических симптомов заболевания у него нет.

