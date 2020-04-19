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Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
19.04.2020 16:10
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В Финляндии предприниматели получили от государства уже 200 млн евро «коронавирусных» субсидий

Предприниматели Финляндии к настоящему моменту получили уже более 200 млн евро. Финансовую поддержку от государства получили больше тысячи компаний, сообщает 19 апреля финская общественная телерадиокомпания Yle.

В период кризиса, вызванного распространением новой коронавирусной инфекции, особенно активно заявки на получение субсидий подают малые и средние предприятия.

Раздачей субсидий малому бизнесу занимаются региональные центры экономического развития (Ely-keskukset), более крупным игрокам помогает государственная организация Business Finland. Частным предпринимателям-одиночкам муниципалитеты выплачивают единовременные пособия в размере до 2000 евро.

В то же время от Ассоциации предпринимателей уже поступают предложения постепенно открывать заведения общепита.

Напомним, по данным на 19 апреля, в Финляндии зафиксировано 3783 случая заражения COVID-19 и 94 летальных исхода.

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Комментарии (5)

260974781
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260766821
На следующих выборах я думаю малый и средний бизнес, а также кто понес убытки от российской власти, знает за кого голосовать
260974821
Ну и что, а у нас государство получает миллионы, штрафуя граждан за нарушение рекомендаций. Вот где сила 💪🏻
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