В Финляндии предприниматели получили от государства уже 200 млн евро «коронавирусных» субсидий

Раздачей субсидий малому бизнесу занимаются региональные центры экономического развития (Ely-keskukset), более крупным игрокам помогает государственная организация Business Finland. Частным предпринимателям-одиночкам муниципалитеты выплачивают единовременные пособия в размере до 2000 евро.

В период кризиса, вызванного распространением новой коронавирусной инфекции, особенно активно заявки на получение субсидий подают малые и средние предприятия.

Предприниматели Финляндии к настоящему моменту получили уже более 200 млн евро. Финансовую поддержку от государства получили больше тысячи компаний, сообщает 19 апреля финская общественная телерадиокомпания Yle.

В то же время от Ассоциации предпринимателей уже поступают предложения постепенно открывать заведения общепита.

Напомним, по данным на 19 апреля, в Финляндии зафиксировано 3783 случая заражения COVID-19 и 94 летальных исхода.