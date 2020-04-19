Число заболевших COVID-19 в Финляндии за сутки выросло на 102, умерли четверо

В Финляндии за последние сутки выявлено 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 19 апреля Национальный институт здравоохранения и соцобеспечения страны THL.



По данным ведомства, за весь период COVID-19 был лабораторно подтверждён у 3783 человек, из них 2 450 — в столичном регионе. За сутки умерли четыре человека, всего зарегистрировано 94 летальных исхода.

В воскресенье в больницах с диагнозом коронавирусная инфекция лежат 192 человека, из них 68 — в реанимации.