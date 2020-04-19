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Коронавирус в СПб подтверждён еще у 114 пациентов

Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
19.04.2020 13:08
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Число заболевших COVID-19 в Финляндии за сутки выросло на 102, умерли четверо

В Финляндии за последние сутки выявлено 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 19 апреля Национальный институт здравоохранения и соцобеспечения страны THL.

По данным ведомства, за весь период COVID-19 был лабораторно подтверждён у 3783 человек, из них 2 450 — в столичном регионе. За сутки умерли четыре человека, всего зарегистрировано 94 летальных исхода.

В воскресенье в больницах с диагнозом коронавирусная инфекция лежат 192 человека, из них 68 — в реанимации.

Пока что более подробная информация доступна по 74 смертям. Из них 69 % — мужчины, а 31 % — женщины. Медианный возраст умершего — 82 года. Из жертв младше 60 — четыре человека.

По предварительной оценке, как минимум 1700 человек выздоровели.

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Комментарии (3)

Ref
Финляндия ладно. Смотреть надо на опыт Исландии, Австралии и главное Южной Кореи, у них 6042 выздоровевших при 234 умерших.
260973871
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