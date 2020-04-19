Салон на дому. Россияне скупают машинки для стрижки волос и лампы для маникюра

Россияне в условиях самоизоляции учатся ухаживать за собой сами. Пока закрыты салоны и парикмахерские, средства для стрижек и маникюра на дому активно покупают в интернет-магазинах.

По данным Ozon, спрос на машинки для стрижки волос с 1 по 15 апреля вырос на 391 % по сравнению со средним показателем продаж в период стабильного спроса в 2019 году, передаёт РБК. Пользователи активно заказывают также триммеры для стайлинга, воск, гель и специальные средства для ухода за бородой и усами.