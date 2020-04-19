Салон на дому. Россияне скупают машинки для стрижки волос и лампы для маникюра
Россияне в условиях самоизоляции учатся ухаживать за собой сами. Пока закрыты салоны и парикмахерские, средства для стрижек и маникюра на дому активно покупают в интернет-магазинах.
По данным Ozon, спрос на машинки для стрижки волос с 1 по 15 апреля вырос на
Продажи аппаратов для маникюра увеличились на
Данные основаны на анализе 1,5 млн заказов и 2 млн поисковых запросов.
Напомним, что салоны красоты и парикмахерские, так же, как и рестораны, кинотеатры и фитнес-клубы, закрыты до 30 апреля в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Юрлицам за нарушение запрета предусмотрен штраф до 500 тыс. руб.