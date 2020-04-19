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19.04.2020 15:06
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Салон на дому. Россияне скупают машинки для стрижки волос и лампы для маникюра

Россияне в условиях самоизоляции учатся ухаживать за собой сами. Пока закрыты салоны и парикмахерские, средства для стрижек и маникюра на дому активно покупают в интернет-магазинах.

По данным Ozon, спрос на машинки для стрижки волос с 1 по 15 апреля вырос на 391 % по сравнению со средним показателем продаж в период стабильного спроса в 2019 году, передаёт РБК. Пользователи активно заказывают также триммеры для стайлинга, воск, гель и специальные средства для ухода за бородой и усами.

Продажи аппаратов для маникюра увеличились на 442 %, ультрафиолетовых ламп для сушки — на 196 %. Вместе с этим активно берут и расходные материалы, гель-лаки, пилки, средства для кутикулы и т. д.

Данные основаны на анализе 1,5 млн заказов и 2 млн поисковых запросов.

Напомним, что салоны красоты и парикмахерские, так же, как и рестораны, кинотеатры и фитнес-клубы, закрыты до 30 апреля в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Юрлицам за нарушение запрета предусмотрен штраф до 500 тыс. руб.

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Комментарии (3)

Cashmare
Сначала среднестатистический курятник скупил тонну гречки и туалетной бумаги, а теперь накинулся на "средства для кутикулы". Рукалицо
krasnonosov
Дома совсем уж какой-то босяцкий вариант, тем более, что совсем город без салонов красоты не остался. Пока меня постригали три девки в комнату с солярием проскочили. Правда и цены выросли. Раньше стригся за 700-750, а в этот раз 1000 взяли.
260973871
Медицинские маски по 49 рублей ОПТ от 100 штук https://clck.ru/N3zyd
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