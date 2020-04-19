Учёные доказали возможность эффективной стерилизации медицинских масок, позволяющей использовать их не меньше трёх раз

Испытания проводились с использованием образцов COVID-19, всего специалисты попробовали четыре способа стерилизации. с помощью ультрафиолетового излучения, сухого горячего воздуха, паров перекиси водорода и этилового спирта. Все они оказались подходящими для уничтожения нового коронавируса.

Медицинские маски можно стерилизовать с сохранением их защитных свойств и использовать повторно как минимум дважды в период пандемии коронавируса. К такому выводу пришли учёные Национальных институтов здоровья США. Результаты исследования были опубликованы на сайте медицинской организации, сообщает ТАСС .

Однако спирт исследователи использовать всё же не рекомендуют: он разрушает материал, из которого изготовлена маска. Изделие выдержало две обработки с сохранением функциональности. Ультрафиолетовое излучение и сухой горячий воздух материал выдерживает трижды, но по факту для эффективного использования это можно делать тоже только дважды.

Лучшим методом стерилизации оказались пары перекиси водорода: после трех обработок маска оставалась пригодна. Времени на обработку тоже нужно гораздо меньше — 10 минут против часа у двух других способов.