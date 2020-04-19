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19.04.2020 10:54
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Учёные доказали возможность эффективной стерилизации медицинских масок, позволяющей использовать их не меньше трёх раз

Медицинские маски можно стерилизовать с сохранением их защитных свойств и использовать повторно как минимум дважды в период пандемии коронавируса. К такому выводу пришли учёные Национальных институтов здоровья США. Результаты исследования были опубликованы на сайте медицинской организации, сообщает ТАСС.

Испытания проводились с использованием образцов COVID-19, всего специалисты попробовали четыре способа стерилизации. с помощью ультрафиолетового излучения, сухого горячего воздуха, паров перекиси водорода и этилового спирта. Все они оказались подходящими для уничтожения нового коронавируса.

Однако спирт исследователи использовать всё же не рекомендуют: он разрушает материал, из которого изготовлена маска. Изделие выдержало две обработки с сохранением функциональности. Ультрафиолетовое излучение и сухой горячий воздух материал выдерживает трижды, но по факту для эффективного использования это можно делать тоже только дважды.

Лучшим методом стерилизации оказались пары перекиси водорода: после трех обработок маска оставалась пригодна. Времени на обработку тоже нужно гораздо меньше — 10 минут против часа у двух других способов.

Ранее в США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило технологию стерилизации, разработанную некоммерческой исследовательской организацией Battelle Memorial Institute. С её помощью медицинскую маску типа № 95 можно носить после дезинфекции до 20 раз.

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Комментарии (5)

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Самый простой способ - менять маски каждые 3 дня (иметь 3-4 маски), вирус на поверхности не живет больше 48 часов. exler.ru/blog/nadezhnyy-sposob-dezinfitsirovat-masku.htm Про пары перекиси - такая дезинфекция возможна только в лабораторных условиях. А вообще - это обыкновенный грипп, переболеть им неприятно, но не так опасно как пугают. Опасна связанная с этим массовая истерия, тотальный контроль и чипизация населения. Не болейте!
260972961
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Иван Петров
Британские учёные доказали возможность эффективной стерилизации медицинских масок...
...А куда деваться, если их в аптеках нет и не будет?
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