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19.04.2020 10:28
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«Всё будет хорошо с Божьей помощью». Путин поздравил с Пасхой и заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом в России

Здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения — у России есть всё, чтобы бороться с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего праздничного обращения к россиянам в связи с Пасхой. Речь 19 апреля выложена на сайте Кремля.

Kremlin.ru

«Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится под полным контролем. Всё наше общество объединяется перед общей угрозой», — заявил Путин.

Президент заверил, что власти работают на опережение, анализируют опыт зарубежных коллег и предпринимают все необходимые меры. По его словам, финансовые средства на сдерживание COVID-19 у государства есть.

«Да, все меры по защите жизни и здоровья людей, по поддержке экономики требуют дополнительных и больших ресурсов и резервов. Они у нас есть. Мы их используем — рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и прежде всего для помощи людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении», — заверил глава государства.

Ввиду христианского праздника Путин также вспомнил и о Боге, отметив, что в борьбе с коронавирусом пригодится в том числе помощь высших сил.

«Пасха, Воскресение Христово — это символ торжества жизни над всем тем, что против неё. Это символ очищения, возрождения и продолжения жизни, — сказал президент. — У нас в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова всё-таки так и хочется сказать: всё будет хорошо с Божьей помощью».

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Комментарии (24)

borned2ussr
Только сейчас раскрылся великий дар предвидения нашего Президента.
Уже год, как он разрешил россиянам собирать валежник и охотиться с луком.
Сейчас он дал нам месяц, чтобы обрасти бородой и патлами, обнищать, одичать и наточить стрелы.
И вот 1 Мая, Верховный Главнокомандующий выйдет и скажет:
-Нас рать! Всем выйти с самоизоляции! Вы готовы, мои верные воины к великой битве с половцами! Вперед громить печенегов!
И понесется великое русское войско, босое и голодное к великим победам!
-Извините, вопрос. А зачем 2 сентября на 3 перенесли, неужто столько сражаться придется?
-2 сентября у нас с тобой все было, а сейчас по всему видно у нас вечное 3 сентября. Это и ребенку понятно.
Memory17
Полный контроль: больницы стали главными очагами распространения инфекции, не хватает средств защиты даже для врачей, Московские власти устроили день массового заражения при проверке пропусков, своих граждан бросили на произвол судьбы в других странах и много ещё таких же "достижений".
ZAP
Не верю.
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