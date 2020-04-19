Здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения — у России есть всё, чтобы бороться с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего праздничного обращения к россиянам в связи с Пасхой. Речь 19 апреля выложена на сайте Кремля.

Президент заверил, что власти работают на опережение, анализируют опыт зарубежных коллег и предпринимают все необходимые меры. По его словам, финансовые средства на сдерживание COVID-19 у государства есть.

«Да, все меры по защите жизни и здоровья людей, по поддержке экономики требуют дополнительных и больших ресурсов и резервов. Они у нас есть. Мы их используем — рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и прежде всего для помощи людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении», — заверил глава государства.

Ввиду христианского праздника Путин также вспомнил и о Боге, отметив, что в борьбе с коронавирусом пригодится в том числе помощь высших сил.

«Пасха, Воскресение Христово — это символ торжества жизни над всем тем, что против неё. Это символ очищения, возрождения и продолжения жизни, — сказал президент. — У нас в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова всё-таки так и хочется сказать: всё будет хорошо с Божьей помощью».